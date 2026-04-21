Troleibuzele din Calea Aradului circulă după graficul indian: trei într-un sens de mers, pauză în celălalt (foto)

Cartierul Calea Aradului beneficiază, de mai mulți ani, de două mijloace de transport în comun, care se deplasează în direcția Gării de Nord, respectiv către Badea Cârțan: troleibuzele 18 și 17.

Încă de la introducerea lor pe cele două circuite, au existat probleme cu timpii mult prea mari de așteptare, care, deseori, erau chiar și de 30-40 de minute.

Uneori, mai ales în anumite ore mai intens circulate, pe cele două rute se suplimentează cu câte un troleibuz, în scopul de a scurta așteptarea călătorilor.

Însă, cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, șoferii par să-și fi stabilit o altfel de logică de deplasare.

Astfel că, nu de puține ori li s-a întâmplat călătorilor să constate că toate troleibuzele de pe o rută (două sau trei, după caz) circulă pe un sens de mers, iar pe celălalt nu există niciunul, așa cum se poate observa și din capturile de imagini realizate din aplicația STPT, în trei zile diferite.