Poliția Timiș, precizări cu privire la circulația trotinetiștilor și a bicicliștilor. Minorii între 14 și 18 ani pot răspunde contravențional

În urma apariției în spațiul public a unor imagini surprinse pe o stradă din municipiul Timișoara, în care mai mulți tineri se deplasează cu trotinete și biciclete pe partea carosabilă, Poliția Timiș a făcut unele precizări importante.

Potrivit prevederilor legale, circulația bicicletelor și a trotinetelor se realizează pe pistele special amenajate, atunci când acestea există.

În lipsa lor, deplasarea se face pe partea carosabilă, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, cu respectarea regulilor de circulație și adaptarea permanentă a conduitei la condițiile de trafic.

Totodată, utilizatorii acestor mijloace de deplasare au obligația de a circula cu atenție sporită, de a menține controlul permanent asupra vehiculului și de a circula astfel încât roțile să rămână în permanență pe partea carosabilă, fără a pune în pericol siguranța proprie sau a celorlalți participanți la trafic.

„Precizăm că minorii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani pot răspunde contravențional pentru nerespectarea normelor rutiere, limitele amenzii fiind reduse la jumătate.

Polițiștii acționează permanent prin activități preventive pentru combaterea unor astfel de situații, recomandând tuturor participanților la trafic adoptarea unei conduite prudente și responsabile în deplasarea pe drumurile publice”, a transmis IPJ Timiș.