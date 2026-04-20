Kelemen Hunor: „În momentul în care un partid se retrage, atunci coaliția nu mai funcționează și avem o criză guvernamentală”.

„În momentul în care un partid se retrage, atunci coaliția nu mai funcționează și avem o criză guvernamentală”, a afirmat liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre situația politică actuală.

„Noi nu ne retragem, noi am acceptat să facem parte din această coaliție pentru a pune umărul la problemele țării. Nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR. De aceea nu avem motiv să plecăm.

Pe mai departe, se poate merge de la tabula rasa, adică se reia totul de la zero și vedem cum se poate forma o majoritate, și până la ideea ca partidele rămase în coaliție să încerce să guverneze în continuare.

Problema pe care e o vad este cum se vor uita, de joi, investitorii străini la noi, pentru că noi ne împrumutăm pentru a acoperi deficitul”, a mai afirmat Kelemen Hunor.