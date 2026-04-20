Dominic Fritz: „PSD a fost de acord să crească taxele, dar acum, când instituțiile statului trebuie să se reformeze, dezertează”.

Dominic Fritz a afirmat, în această țară, că miniștrii formațiunii pe care o conduce vor merge mâine la serviciu, pentru a asigura guvernarea.

În ceea ce privește decizia PSD de a-i retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan, liderul USR a afirmat, printre altele, că PSD a fost de acord să se crească taxele, dar acum, când instituțiile statului trebuie să se reformeze, dezertează.

„Au agreat o coaliție acum 10 luni în condiții extrem de clare, și acum aruncă în aer această coaliție.

Ce își dorește de fapt PSD pentru români și alături de cine?”, a mai declarat Dominic Fritz.