Ilie Bolojan. „Voi continua să exercit mandatul de premier, pentru a face ceea ce trebuie pentru România”

Ilie Bolojan a declarat, în urmă cu puțin timp, că nu își va da demisia din funcția de premier.

Afirmând că a luat act de decizia pe care o clarifică drept complet greșită a PSD, Ilie Bolojan afirmă că social-democrații au fost de acord cu deciziile luate de Executiv.

„Este o decizie iresponsabilă și prin prisma situației internaționale. În situații de criză, orice politician încearcă să își întărească țara, nu să o slăbească.”

„E lașitate să iei parte la decizii, dar să fugi de răspundere. A fost și este necesar să reducem risipa, să facem un stat mai eficient și să guvernăm cinstit pentru cetățenii țării noastre.

În aceste condiții, vom continua să asigurăm guvernarea, astfel încât să trecem cu bine peste această perioadă.

Voi continua să exercit mandatul de premier, pentru a face ceea ce trebuie pentru România”, a mai afirmat Ilie Bolojan.