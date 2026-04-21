Un finisaj altfel şi o ”Prăvălie cu poveşti”.

Duminică, 26 aprilie, expoziţia „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă (1800 -1947)” intră într-un finisaj care mută accentul de pe obiect pe discurs. Mansarda Bastionului Maria Theresia devine un spațiu de interpretare.

„De la ora 11, <<Doamnele Universității de Vest>> propun un cadru analitic: prof. dr. Eleonora Ringler-Pascu, prof. dr. Pia Brînzeu, prof. dr. Maria Ţenchea, prof. dr. Ileana Pintilie-Teleagă. Patru intervenții care lucrează cu textul cultural al burgheziei, cu stratul său intelectual, cu mecanismele de reprezentare.

De la 14, <<Cei dedicați muzeelor>> aduc perspectiva construcției: dr. Nicoleta Demian, Elena Miklósik, Cristian-Oliviu Gaidoș, Ligia Jicman. Un discurs din interiorul expoziției, din document, din selecție, din montaj.

<<Prăvălia cu povești>> funcționează aici ca un dispozitiv de mediere. Opt invitați, opt viziuni, o rețea de sensuri care se configurează în timp real. Marius Cornea coordonează acest parcurs ca un autor discret al întâlnirii, asumând tensiunea dintre emoție și rigoare, dintre poveste și construcție. Va fi un finisaj care extinde expoziția în spațiul dialogului, un finisaj cu intrare liberă la care vă așteptăm cu entuziasm, ” au transmis cei de la Muzeul Banatului.