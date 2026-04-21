Piloții din vestul țării au făcut spectacol la „Rally-Kart Dumbrăvița”. Clasamentele finale

Piloții din vestul țării au făcut spectacol la „Rally-Kart Dumbrăvița”, contând ca etapa a doua din Campionatul de Automobilism și Karting Timiș 2026.

Desfășurat în zona sălii polivalente din comuna situată lângă Timișoara, concursul a avut un traseu sigur, tehnic și totodată spectaculos, creionat de organizatorii de la Asociația Auto Club Rally Timiș, punând la grea încercare măiestria celor 33 de ași ai volanului. Echipa gazdă – CSC Rally & Kart Dumbrăvița s-a impus în clasamentul pe echipe la ambele secțiuni, automobilism și karting.

Marius Giurisici a realizat cel mai bun timp din concurs, învingând și la clasa 1. Alexandru Krepelka a fost cel mai bun la clasa 2, Darius Stepan s-a impus la clasa 3, Robert Kele a triumfat la clasa rally-cross, Sofia Pintile – la feminin.

După încheierea concursului, copiii din public au luat startul în promo-ul de karting gratuit organizat timp de 30 de minute de Asociația Auto Club Rally Timiș, în colaborare cu Primăria Dumbrăvița, Consiliul Local Dumbrăvița și CSC Dumbrăvița.

Clasamentele finale se prezintă în felul următor:

* clasa 1 – 1. Marius Giurisici (Honda Civic), 2. Daniel Bătrân (Peugoet 106), 3. Adrian Dan (Mazda MX5);

* clasa 2 – 1. Alexandru Krepelka (Honda Civic), 2. Petru Ianăș (Opel Corsa), 3. Adrian Ivănici (Peugeot 106);

* clasa 3 – 1. Darius Stepan (Opel GT), 2. Claudiu Popa (Opel Tigra), 3. Răzvan Buzdugan (BMW 328);

* rally-cross – 1. Robert Kele (Mitsubishi Colt), 2. Alexandru Szasz (Opel Astra), 3. Darius Szasz (Opel Astra);

* juniori – 1. Christian Papp (Suzuki Swift), 2. Darian Corlan (Honda Civic), 3. Sofia Pintilie (Mazda MX5);

* clasa juniori+: 1. Sebastian Dragoste (Renault Twingo);

clasa special feminină – 1. Sofia Pintilie (Mazda MX5), 2. Raluca Dragoste (Renault Megane), 3. Roxana Soare (Audi A3);

* echipe auto – 1. CSC Dumbrăvița Rally-Team (Marius Giurisici, Darius Stepan, Alexandru Krepelka, Deian Marcu, Răzvan Buzudugan);

* eco karting junior – 1. Miriam Pintilie, 2. Marius Tehei, 3. Denis Mihăiță;

* eco karting – 1. Tiberius Dan, 2. Eric Mihăilescu; karting-motor – 1. Eduard Avram;

* echipe karting – 1. CSC Dumbrăvița Karting Team (Tiberius Dan, Marius Tehei, Denis Mihăiță, Eric Mihăilescu.

Arbitrii concursului de la Dumbrăvița au fost Ladislau Giurisici, Emeric Barta, Petru Ivanovits, Gabriela Giurisici, Ovidiu Bucuraș, Gabriela Manea, Alin Cionca, Doinel Turcin, Sorin Minut, Gabriel Balc, Ruben Stoti, Alexandra Popa, Maria Nicoară, Marius Luciu, Mihnea Bucovan, Cristian Bilea, Marian Andronache, Balasz Nagy, Iulian Cicu, Mihai Cicu, Silviu Manea, Dan Cosma, Iustin Bataiosu, Ioan Luca și Marius Costiuc.