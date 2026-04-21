Bărbat găsit decedat în zona râului Timiș, la Giroc. Anterior, i-a transmis soţiei un mesaj și o imagine

Tragedie la Giroc. Marţi, 21 aprilie, polițiștii au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că soțul acesteia i-ar fi transmis un mesaj și o imagine din care reieșea intenția de a-și face rău.

Polițiștii au demarat de îndată verificări, fiind solicitat și sprijinul echipajelor specializate, inclusiv criminaliști.

În urma căutărilor, bărbatul, în vârstă de 47 de ani, a fost găsit decedat în zona râului Timiș, pe raza localității Giroc.

A fost întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, sub coordonarea procurorului competent.

Mesaj de la IPJ Timiş

„ATENȚIE: Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.

Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere”, a transmis IPJ Timiş.