Graba strică… permisul! Vitezomani trași pe dreapta de polițiștii din Timiş

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au acționat, zilele trecute. în cadrul operațiunii europene „ROADPOL – SPEED”, acțiune ce a avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație generate de nerespectarea regimului legal de viteză.

Activitățile au fost desfășurate zilnic, în perioada 13 – 19 aprilie, în zonele cu risc rutier pe drumurile naționale și județene, inclusiv în municipiile Timișoara și Lugoj, polițiștii utilizând echipamente specifice pentru monitorizarea vitezei de deplasare a autovehiculelor și pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă limitele legale.

În urma acțiunilor desfășurate, au fost constatate 808 abateri la regimul legal de viteză, valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate fiind de 327.240 de lei. Totodată, în 40 de situații a fost dispusă măsura reținerii permisului de conducere, ca urmare a depășirii limitelor legale de viteză.

În contextul acestor activități, polițiștii au depistat un conducător auto de 33 de ani, pe DN 69A, pe tronsonul Sânandrei – Autostrada A1, în timp ce circula cu 193 km/h pe un sector de drum limitat la 100 km/h, fiind sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822 lei, totodată fiind dispusă măsura suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

De asemenea, un alt conducător auto, în vârstă de 57 de ani, a fost înregistrat pe DN 6, pe tronsonul Timișoara – Sânnicolau Mare, circulând cu 165 km/h pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 90 km/h, fiind sancționat cu amendă în valoare de 1.822,5 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Tot în cadrul acțiunii, polițiștii au depistat un conducător auto în vârstă de 31 de ani, pe DN 6, pe tronsonul Timișoara – Sânnicolau Mare, care, într-un interval scurt de timp, a fost surprins circulând cu viteze de 153 km/h, respectiv 135 km/h, pe tronsoane de drum unde limitele legale erau de 90 km/h și 70 km/h, acesta efectuând totodată și o depășire neregulamentară. Pentru cumulul acestor abateri, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare totală de 6.064 lei, fiind dispusă și măsura suspendării dreptului de a conduce pentru 240 de zile.

„Inspectoratul de Poliție Județean Timiș reiterează importanța respectării normelor rutiere și atrage atenția asupra riscurilor generate de viteza excesivă, una dintre principalele cauze ale accidentelor de circulație soldate cu victime. Adoptarea unei conduite preventive și respectarea limitelor legale de viteză contribuie în mod esențial la siguranța tuturor participanților la trafic.

Polițiștii rutieri vor continua să acționeze pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului rutier, prin măsuri ferme de prevenire și combatere a abaterilor de la legislația în vigoare” – IPJ Timiş.