Mircea Abrudean: PNL îl va propune tot pe Bolojan premier, dacă pică Guvernul.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marți, la RFI, că reformele premierului Ilie Bolojan au deranjat PSD și că „motivele reale nu au legătură nici cu bugetul, nici cu indicatorii economici sau cu direcția coaliției”.

Acesta a punctat faptul că în cazul în care Guvernul va pica, PNL îl va propune tot pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a comentat marți, la RFI, decizia luată luni de PSD de a retrage sprijinul politic pentru Ilie Bolojan.

Abrudean spune că motivele care au stat la baza hotărârii luate de social-democrați în acest sens „sunt absolut neplauzibile, nu există argumente serioase pentru această decizie, nu există justificări, nu există soluții la pretinsele probleme pe care le reclamă”.

De asemenea, președintele Senatului consideră că reformele lui Ilie Bolojan au deranjat PSD.

„Motivele reale nu au legătură nici cu bugetul, nici cu indicatorii economici sau cu direcția coaliției, au legătură cu reformele pe care premierul Bolojan le-a promovat, reforme prevăzute în programul de guvernare votat în Parlament, reforme care sigur că au deranjat, vorbim de pensiile magistraților, de salariile din autoritățile autonome, de reforma administrației și discutăm inclusiv de companiile de stat, care trebuie să devină mai performante”, a afirmat Abrudean la RFI.

Mircea Abrudean a continuat spunând că în situația în care Guvernul va fi demis printr-o moțiune de cenzură, PNL nu dorește să mai facă parte dintr-o guvernare cu PSD și că există inclusiv posibilitatea ca liberalii să intre în Opoziție.

„Vom participa cu siguranță la consultările pe care președintele le va organiza în cadrul constituțional, dar rezoluția PNL este clară de a nu mai face parte dintr-o guvernare cu PSD. Asta înseamnă că există posibilitatea ca PNL să rămână în Opoziție, nu este nici o problemă, din punctul nostru de vedere”, a explicat Abrudean.

Întrebat cu ce nume va merge PNL la eventualele discuții de la Cotroceni, în cazul în care Guvernul va pica, Abrudean a spus că Ilie Bolojan rămâne principala opțiune.

„Nu există nici un motiv să nu facem asta, doar pentru că nu mai vrea PSD să-l aibă pe Bolojan ca premier nu este o motivație pentru PNL, nu stabilește PSD sau alt partid cine este premierul susținut de Partidul Național Liberal. Este premierul Bolojan, președintele PNL, care va rămâne în continuare opțiunea PNL pentru funcția de prim-ministru”, a conchis Abrudean.

(sursa: Mediafax)