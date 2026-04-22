Premieră mondială.O țară interzice fumatul unei întregi părți a populației, restricția este pe viață

Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Premieră mondială.O țară interzice fumatul unei întregi părți a populației, restricția este pe viață

Premieră mondială.O țară interzice fumatul unei întregi părți a populației, restricția este pe viață.

O țară europeană interzice fumatul și utilizarea țigărilor electronice. Măsura vizează o importantă parte a populației. Restricția este valabilă toată viața.

Marea Britanie le interzice tinerilor să fumeze. Parlamentul britanic a adoptat o lege controversată privind „generația fără fumat”, potrivit The Guardian.

Asta înseamnă că toți cei născuți după 1 ianuarie 2009 nu vor putea cumpăra legal țigări sau dispozitive de vaping niciodată în viața lor.

În plus, legea prevede modificarea pragului de vârstă în fiecare an astfel încât la un moment dat fumatul va fi interzis în totalitate în Marea Britanie.

„Este un pas istoric care va crea o generație fără nicotină”, au transmis autoritățile.

Legea reprezintă o premieră mondială. Pentru a intra în vigoare actul normativ mai are nevoie de aprobarea regelui Charles.

(sursa: Mediafax)

