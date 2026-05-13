În sfârşit! Ceasul Floral va fi reabilitat, promite Primăria Timişoara. Cum arăta odinioară (foto)

Primăria Municipiului Timișoara a anunţat că începe procesul de reabilitare completă a Ceasului Floral, construit în anii ’70 și care nu a beneficiat niciodată de reparații capitale.

Potrivit municipalităţii, proiectul include reabilitarea clădirii decorativ-funcționale, cu o suprafață de aproape 330 mp, care cuprinde camera mecanismului ceasului, o cameră de depozit și două magazii, reamenajarea unei suprafețe de peste 4.300 mp și integrarea mecanismului pentru ceas.

Refacerea obiectivului intră în etapa de proiectare, odată cu semnarea contractului pentru realizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a proiectului tehnic necesare investiției. Contractul a fost adjudecat de asocierea formată din SC Planwerk Arhitectură și Urbanism SRL, SC Prodeco Arhitectură și Inginerie SRL și SC Studio de Peisaj Ana Horhat SRL.

„Documentația va stabili soluțiile pentru reabilitarea clădirii și pentru refacerea cadranului vegetal al ceasului prin utilizarea unui mix de plante perene, floricole și acoperitoare de sol, precum și pentru realizarea unui sistem automatizat de irigare. Proiectul prevede și reorganizarea spațiului din jurul obiectivului printr-o rețea de alei, mobilier urban, suporturi pentru biciclete, iluminat ambiental cu tehnologie LED și reamenajarea spațiilor verzi limitrofe. Totodată, sunt prevăzute soluții de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități, prin amenajarea unor trasee conforme și integrarea de elemente tactile. Mecanismul pentru ceas donat de Lions Club Diamond Timișoara este prevăzut cu sistem de protecție la intemperii și vandalism și permite acces facil pentru întreținere”, a transmis Primăria Timişoara.

Valoarea contractului pentru serviciile de proiectare este de aproximativ 183.000 de lei (fără TVA), iar durata de execuţie este de 250 de zile.

Construit în anii ’70, ceasul floral din Timișoara – unic în felul lui în România – a fost un proiect local care s-a pliat într-atât de frumos pe tot ceea ce reprezenta orașul, încât a fost asimilat imediat în ansamblul simbolurilor definitorii pentru timișoreni.

Amplasat în zona centrală (între magazinul Bega şi hotelul Continental), orologiului era ornat cu flori naturale, cifrele care indicau ora fiind modelate din arbuști ornamentali de mici dimensiuni, cu frunziș semipermanent.

În spatele ceasului a existat o mică cofetărie cochetă, cu terasă.

Mecanismul ceasului a funcționat până aproape de anul 2010. Autoritățile locale care au preluat, mai apoi, administrarea orașului nu au mai fost interesate să-l repună în funcțiune, socotind că altele sunt prioritățile, dar s-au îngrijit ca spațiul să aibă parte de plantări periodice și să fie plivit de buruieni.

Din 2020, odată cu instalarea noii conduceri la Primăria Timișoara, aceeași și în prezent, Ceasul Floral a devenit într-atât de nesemnificativ pentru autoritățile locale, încât nu doar că nu l-au repus în funcțiune (deși o organizație a reușit să strângă banii pentru achiziția unui nou mecanism), dar a fost abandonat complet.

Spațiul care găzduia cofetăria a ajuns în paragină…