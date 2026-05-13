Liniștea, tot mai ”scumpă” la Timișoara. Polițiștii locali au aplicat sancțiuni pentru tulburarea ordinii publice

Liniștea devine tot mai greu de păstrat în Timișoara. Vremea bună duce și la o creștere a numărului de sesizări referitoare la tulburarea liniștii publice, 113 persoane semnalând la Poliția Locală Timișoara, de la începutul anului, și cu precădere în ultimele două luni, telefonic, deranjarea lor prin zgomote sau larmă, în special pe timp de noapte.

În urma verificărilor efectuate la aceste sesizări au fost aplicate 20 de sancțiuni, în unele cazuri persoanele reclamate încetând să mai tulbure liniștea la apariția polițiștilor locali, fiind astfel avertizați verbal și înștiințați cu privire la prevederile Legii 61/1991.

Cele mai multe situații au fost legate de deranjul provocat între vecini, printre care ascultarea de muzică la intensitate ridicată și la ore târzii din noapte, tineri care stau în fața imobilelor de locuit și vorbesc tare, fac gălăgie, dar și cazuri în care vecinii au efectuat lucrări folosind bormașina la ore nepotrivite.

Au fost și cazuri de societăți comerciale, localuri, care au deranjat prin muzica la intensitate ridicată și organizarea de petreceri pe timp de noapte.

Ca urmare a verificărilor efectuate de polițiștii locali, atât în baza sesizărilor, cât și în urma constatărilor proprii din timpul patrulărilor, au fost aplicate un total de 116 sancțiuni contravenționale în valoare de 76.700 lei.

Poliția Locală Timișoara atrage din nou atenția că provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice, tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă, tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora, precum și organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban, se sancționează, conform Legii 61/1991, cu amenzi de la 200 și până la 3000 de lei, în funcție de faptă