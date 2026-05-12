Nocturnă pe terenurile de sport din două sate timișene, cu 350 și 200 de locuitori

Terenurile de sport din două sate ale comunei timișene Știuca, din vecinătatea municipiului Lugoj, vor intra în reparații capitale.

Sub această formulă se regăsește, de fapt, intenția de amenajare a unor instalații de iluminat nocturn pentru fiecare dintre cele două baze de sport rural.

Este vorba despre terenurile de sport din satele Oloșag și Zgribești, care au în prezent circa 350 și, respectiv, 200 de locuitori.

Administrația locală a lansat, în acest sens, anunțurile de achiziție publică a serviciilor de amenajare, stipulând că durata fiecăruia dintre contracte este de două luni.

