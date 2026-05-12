Tânăr arestat după ce a filmat o fată de 14 ani în ipostaze explicite, apoi a șantajat-o

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș – Severin, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș – Severin, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 20 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna august 2025, aceasta ar fi realizat, cu telefonul său mobil, mai multe imagini care ar fi surprins o victimă minoră, de 14 ani, în ipostaze sexuale explicite.

Ulterior, în intervalul decembrie 2025 – mai 2026, în scopul de a determina persoana vătămată minoră să întrețină raporturi sexuale cu aceasta, persoana în cauză ar fi amenințat-o cu distribuirea în mediul online a materialelor pornografice deținute.

La sfârșitul lunii aprilie 2026, două materiale cu conținut sexual explicit ar fi fost postate pe mai multe rețele de socializare, fiind șterse la scurt timp.

De asemenea, au fost puse în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară de către polițiști, la data de 11 mai a.c., în județul Caraș – Severin, fiind descoperite și ridicate mijloace de probă, a transmis IPJ Caraș-Severin.

La data de 11 mai 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș – Severin au dispus reținerea persoanei, de 20 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj.

Astăzi, 12 mai, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș – Severin a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin.