Șoferii pot verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare

Șoferii pot vedea online istoricul sancțiunilor rutiere și pot verifica punctele de penalizare acumulate, prin intermediul platformei hub-ul MAI – https://hub.mai.gov.ro/, transmite Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Prin serviciile disponibile online, posesorii de permis de conducere pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și pot verifica punctele de penalizare acumulate, direct din contul personal, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

”Acest serviciu rezolvă o nevoie concretă a cetățeanului: accesul simplu la propria situație rutieră. În același timp, reduce presiunea asupra ghișeelor, scurtează timpul de obținere a informațiilor și transformă relația dintre cetățean și administrație într-una mai rapidă, mai transparentă și mai eficientă.

Până în prezent, platforma HUB MAI a înregistrat peste 51,6 milioane de accesări, ceea ce confirmă interesul crescut al cetățenilor pentru servicii publice digitale, rapide și accesibile. Dintre acestea, 226.269 de persoane au solicitat cazierul rutier.

Reamintim că, potrivit legislației rutiere, punctele de penalizare se aplică pentru abateri la regimul circulației, iar acumularea a 15 puncte de penalizare în ultimele 6 luni atrage suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile”, transmite MAI.

Pentru verificarea punctelor de penalizare, pașii sunt următorii:

Accesați platforma HUB MAI;

Autentificați-vă în contul personal;

Intrați în secțiunea „Șoferi și vehicule”;

Selectați „Istoric sancțiuni rutiere”;

Transmiteți solicitarea online;

Consultați informațiile privind permisul de conducere și punctele acumulate.

Istoricul sancțiunilor rutiere reflectă abaterile active la regimul circulației pe drumurile publice, aflate în evidențele permiselor de conducere reținute și ale sancțiunilor aplicate conducătorilor auto, în condițiile prevăzute de O.M.A.I. nr. 141/2014.