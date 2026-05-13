Eurovision 2026. Republica Moldova s-a calificat în finală

10 țări din 15 s-au calificat, marți, în Finala Eurovision 2026, concursul internațional de muzică ajuns la cea de-a 70-a ediție.

Cele 10 finaliste au fost anunțate în ordine aleatorie: Grecia, Finalda, Belgia, Suedia, R.Moldova, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia.

Prima semifinală Eurovision a început cu energie și culoare, la Viena. Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, a cântat “Viva, Moldova” pentru unul dintre cele 10 locuri care să-l ducă în marea finală de sâmbătă.

În competiție au fost și Suedia, Portugalia și Israel, precum și două dintre marile favorite la câștigarea trofeului: Finlanda și Grecia.

Calificate automat în marea finală, Germania (Sarah Engels, cu piesa Fire) și Italia (Sal Da Vinci, cu piesa Per Sempre Sì ) au avut ocazia să-și prezinte show-ul şi în prima semifinală.

România va intra în concurs în semifinala a doua, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, cu piesa „Choke Me”, transmisă în direct la TVR 1, de la ora 22.00.

În mediul online, artista se bucură de susținerea fanilor și este văzută drept una dintre concurentele cu șanse reale să lupte pentru un loc între favoriții finalei.

Va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia, pentru un loc în marea finală, potrivit TVRInfo.

Sursa foto: Eurovision Song Contest