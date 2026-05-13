Inflația a urcat la 10,7% în aprilie. Electricitatea, motorina și cafeaua, între scumpiri

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, potrivit Institutului Național de Statistică.

Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%.

Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) a fost 9,0%.

Cea mai mare scumpiri este la motorină, aproape 33%. Benzina este mai scumpă cu 22%, la fel ca și cafeaua.

Fructele proaspete sunt mai scumpe cu aproape 12%, iar lapte,e cu aproape 11%, la fel ca și zahărul.

Și ouăle s-au scumpit cu aproape 15% în aprilie.

Detergenții, aparatele audio-video sau ceasurile au înregistrat și ele prețuri mai mari cu aproape 10%, la fel ca și cărțile și ziarele.

Medicamentele sunt și ele mai scumpe cu aproape 16%.

Nimic nu bate scumpirea la energia electrică: peste 54%.

Chiriile sunt mai scumpe cu aproape 44%, apa, canalul și salubritatea cu peste 15%, iar reparațiile auto cu aproape 10%, potrivit Mediafax.