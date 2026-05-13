De la talent la carieră: Timișoara devine epicentrul industriilor creative la Bienala Interdesign, prin a doua ediție a Conferinței Industriilor Creative CIC 2026

Industria creativă reprezintă un motor esențial al inovării. Totuși, drumul de la o idee vizionară la o afacere sustenabilă rămâne, adesea, o provocare majoră pentru tinerii artiști.

În acest context, Facultatea de Arte și Design (FAD) din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) invită întreaga comunitate locală la cea de-a doua ediție a Conferinței Industriilor Creative CIC, eveniment integrat în programul „Bienalei Interdesign 2026”.

Manifestarea va avea loc în perioada 14-15 mai, între orele 16:00 – 20:00, în incinta simbolică a Comenduirii Garnizoanei (Piața Libertății nr. 5).

Intrarea este liberă pentru toți cei interesați să descopere viitorul vizual și tehnologic al orașului.

Transformăm inspirația în profesie

Miza acestei ediții este facilitarea tranziției de la inspirația artistică pură către traiectorii profesionale solide. Conferința își propune să „demistifice” succesul, oferind studenților, elevilor și viitorilor antreprenori o platformă directă de dialog cu lideri internaționali din două sectoare de vârf: Gaming și Audiovizual.

Programul evenimentului:

Joi, 14 mai – Viitorul în Gaming: Sesiunea debutează cu prezentarea noului program de licență în Game Design, Art and Visual Effects de către lect. univ. dr. Lucian Valentin Ciorba. Ulterior, conf. univ. dr. Alexandru Bunii și conf. univ. dr. Sergiu Zegrean vor explora universul fascinant al Masterului Game Art. Publicul va afla detalii despre provocarea Game Jam 2026 și va beneficia de sfaturile invitaților speciali: Nikolas Flow, Ivica Milarić (Serbia) și Barnabas Fejes (Ungaria).

Vineri, 15 mai – Excelența în Audiovizual: Ne concentrăm pe arta creării de imagine și sunet la nivel profesional. Valentin Solomie va împărtăși din experiența sa practică în industrie, urmat de intervențiile invitaților Paolo Doppieri (Italia) și Alexandru Geru (Austria/România). Seara va culmina cu un showcase creativ marca SIMULTAN, susținut de Alin Rotariu și Levente Kozma.

O invitație deschisă către oraș

Pe lângă latura academică, publicul larg este invitat să participe la tururi ghidate ale Bienalei Interdesign, transformând Garnizoana într-un spațiu vibrant de învățare și conectare. „Vrem să definim standardele de performanță pentru profesioniștii creativi contemporani și să oferim acces la expertiză recunoscută chiar aici, în inima Timișoarei”, a declarat prof. univ. dr. Diana Andreescu, decan al FAD – UVT.

Echipa de organizare

Succesul acestui eveniment se datorează unei echipe dedicate, sub managementul lect. univ. dr. Veronica Toma. Programul a fost realizat de: conf. univ. dr. Alexandru Bunii, conf. univ. dr. Sergiu Zegrean, lect. univ. dr. Valentin Lucian Ciorba, lect. univ. dr. Ioana Dorobanțu-Gordon și conf. univ. dr. Daniel Rațiu. Identitatea vizuală a conferinței este semnată de conf. univ. dr. Corina Nani.

