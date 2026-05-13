Noi avarii! Fără apă rece şi apă caldă, pe mai multe străzi din Timişoara

Social
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Noi avarii! Fără apă rece şi apă caldă, pe mai multe străzi din Timişoara

Noi avarii! Fără apă rece şi apă caldă, pe mai multe străzi din Timişoara

Joi, 14 mai 2026, între orele 08:00 și 16:00, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 20, pentru remedierea unor defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Baader, Alexandru Golescu, Infratirii, Take Ionescu, Tapia, Splaiul Protopop Meletie Draghici, Dragasani. Total branșamente afectate: 26.

În aceeaşi zi, între orele 08:00 și 12:00, Colterm va opri furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 6, pentru remedierea unor defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Enrico Carusso, Dimitrie Cantemir, Piata Libertatii, Augustin Pacha. Total branșamente afectate: 6.

CITEŞTE ŞI: Inflația a urcat la 10,7% în aprilie. Electricitatea, motorina și cafeaua, între scumpiri

„La reluarea furnizării, apa poate prezenta urme de turbiditate pentru scurt timp. Vă recomandăm să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezire. Știm că este neplăcut, însă intervențiile sunt necesare pentru a menține rețeaua funcțională. Vă mulțumim pentru înțelegere!” – Colterm.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *