Noi avarii! Fără apă rece şi apă caldă, pe mai multe străzi din Timişoara

Joi, 14 mai 2026, între orele 08:00 și 16:00, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 20, pentru remedierea unor defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Baader, Alexandru Golescu, Infratirii, Take Ionescu, Tapia, Splaiul Protopop Meletie Draghici, Dragasani. Total branșamente afectate: 26.

În aceeaşi zi, între orele 08:00 și 12:00, Colterm va opri furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 6, pentru remedierea unor defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Enrico Carusso, Dimitrie Cantemir, Piata Libertatii, Augustin Pacha. Total branșamente afectate: 6.

„La reluarea furnizării, apa poate prezenta urme de turbiditate pentru scurt timp. Vă recomandăm să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezire. Știm că este neplăcut, însă intervențiile sunt necesare pentru a menține rețeaua funcțională. Vă mulțumim pentru înțelegere!” – Colterm.