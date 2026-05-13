După 75 de ani… Casa de Cultură a orașului Jimbolia, județul Timiș, va găzdui vineri, 29 mai, de la ora 22, la sediul propriu din strada Mărășești nr. 44, evenimentul memorialistic ”Deportarea în Bărăgan”.

Acesta este organizat în avanpremiera împlinirii a 75 de ani de la operațiunea de strămutare a circa o mie de localnici efectuată de autoritățile bolșevice ale acelor ani.

În cadrul evenimentului, care va prilejui și vernisarea unei expoziții evocative, va fi prezentat volumul ”Neuitata zi de 18 iunie 1951” de Romina și Sergiu Soica, iar solistul Florin Țubucan va susține un recital la chitară.

Foto arhivă