Colegiul Henri Coandă are fațadă nouă.

Investiția la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” avansează, iar exteriorul clădirii de internat este gata.

Echipele constructorului lucrează în continuare în interior la finisaje, precum și la încă trei clădiri ale campusului: cantina, atelierele și sala de sport.

La finalul lucrărilor, cei peste 600 de elevii vor beneficia de condiții moderne de cazare și studiu, cu un confort termic adecvat pe tot parcursul anului.

În prezent, constructorul reface acoperișul clădirii atelierelor, desfășoară lucrări de înlocuire a instalațiilor și rețelelor la clădirea cantinei, iar la sala de sport a finalizat montarea stratului de izolație termică și realizează finisajele fațadei.

Investiția vizează eliminarea pierderilor de căldură specifice clădirilor vechi, caracterizate prin fațade neizolate, ferestre mari cu tâmplărie învechită și acoperișuri fără termoizolație.

Proiectul Primăriei Timișoara vizează reabilitarea tuturor celor cinci clădiri din campus: corpul principal al liceului, internatul, sala de sport, cantina și clădirea atelierelor.

Lucrările prevăd termoizolarea fațadelor și acoperișurilor, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și de canalizare, precum și realizarea unui punct termic care va deservi întregul campus.

Lucrările, în valoare de peste 29,5 milioane de lei (TVA inclus), sunt executate de NEDEX GRUP SRL. Primăria Municipiului Timișoara a obținut o finanțare de aproape 19,7 milioane de lei prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), diferența fiind acoperită din bugetul local.

Durata contractului este de 18 luni.

