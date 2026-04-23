Sadoveac şi Fenici, încă un sezon la SCM Politehnica Timişoara

Marius Sadoveac și Cristian Fenici vor juca și sezonul viitor pentru echipa noastră de handbal. Ei sunt cei mai experimentați jucători ai SCM Politehnica Timișoara.

Căpitanul Cristian Fenici și-a petrecut majoritatea carierei în alb-violet. El a mai jucat pentru scurte perioade în tricourile formațiilor din Bacău și Reșița. Fenici a făcut 40 de ani în februarie.

Marius Sadoveac va împlini 41 de ani luna viitoare, la 9 mai. Interul dreapta a mai jucat în țară pentru echipa din Constanța, dar și în Franța.

Ambii au făcut parte din echipa care a cucerit Cupa României pentru SCM Poli în 2019, fiind și recent finaliști ai acestei competiții.

Următorul meci pentru echipa noastră este cel de la Buzău, de duminică, ora 17:30. Buzoienii au trecut pe locul secund după ce au câștigat, miercuri, restanța cu Minaur Baia Mare.