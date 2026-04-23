Derby în Ghencea: Steaua Bucureşti – SCM USV Timişoara. Meciul este transmis în direct

SCM USV Timișoara evoluează vineri, cu începere de la ora 15, în Ghencea, cu Steaua București. Partida contează pentru etapa a cincea a Ligii de Rugby și va fi transmisă de TVR Sport.

„Poate cu Dinamo ne-am văzut câștigători după prima repriză, dar am greșit. Și cu Steaua va fi un meci dificil, mereu a fost așa. Tot timpul, Steaua strânge rândurile în fața noastră și vrea să ne bată. Cât despre mine, după perioada lungă de absență, simt că îmi revin ușor-ușor și că pot să dau totul în teren, cum am făcut și până acum”, a declarat Marius Simionescu, marcator a două eseuri în meciul cu Dinamo București.

În clasament, SCM USV Timișoara și Steaua București au câte șase puncte și ocupă locurile al treilea și al patrulea. Bănățenii au acumulat această zestre din două partide, în timp ce Steaua a jucat trei meciuri în sezonul 2026 al Ligii de Rugby.

Primul XV de vineri al echipei pregătite de antrenorul Mugur Preda este următorul: Matei, Butnariu, Manchkhashvili – Lucian Muresan, Iancu – Andrei Mureșan, Neculau (căpitan) – Murariu (înaintare) / Rupanu, Plai, Tiqe, Bucur, Chibuwe, Manumua, Simionescu (treisferturi).