Derby în Ghencea: Steaua Bucureşti – SCM USV Timişoara. Meciul este transmis în direct

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
SCM USV Timișoara evoluează vineri, cu începere de la ora 15, în Ghencea, cu Steaua București. Partida contează pentru etapa a cincea a Ligii de Rugby și va fi transmisă de TVR Sport.

„Poate cu Dinamo ne-am văzut câștigători după prima repriză, dar am greșit. Și cu Steaua va fi un meci dificil, mereu a fost așa. Tot timpul, Steaua strânge rândurile în fața noastră și vrea să ne bată. Cât despre mine, după perioada lungă de absență, simt că îmi revin ușor-ușor și că pot să dau totul în teren, cum am făcut și până acum”, a declarat Marius Simionescu, marcator a două eseuri în meciul cu Dinamo București.

În clasament, SCM USV Timișoara și Steaua București au câte șase puncte și ocupă locurile al treilea și al patrulea. Bănățenii au acumulat această zestre din două partide, în timp ce Steaua a jucat trei meciuri în sezonul 2026 al Ligii de Rugby.

Primul XV de vineri al echipei pregătite de antrenorul Mugur Preda este următorul: Matei, Butnariu, Manchkhashvili – Lucian Muresan, Iancu – Andrei Mureșan, Neculau (căpitan) – Murariu (înaintare) / Rupanu, Plai, Tiqe, Bucur, Chibuwe, Manumua, Simionescu (treisferturi).

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *