Nicușor Dan: „Calm și vom trece prin asta”

Publicat în de Mihaela Roşa
Nicușor Dan: „Calm și vom trece prin asta”.

Președintele Nicușor Dan a făcut în urmă cu puțin timp o declarație de presă, la finalul unei zile în care a avut consultări cu partidele pro-europene.

„Am avut toată ziua consultări informale. E important să știm cum vedem fiecare dintre noi viitorul.

Suntem evident într-o criză politică, criză care nu a început azi.

Le-am cerut să dezescaladeze retorica, să se concentreze mai mult pe soluții decât pe probleme

În orice formulă politică vom avea nevoie de colaborare între partidele pro-europene.

Fiecare dintre partide a afirmat că exclude o colaborare cu formațiunile anti-occidentale, în speță AUR.

Și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SEFE, PNRR.

Suntem un stat stabil, instituțiile statului funcționează. Calm și vom trece prin asta”, a spus, printre altele, Nicușor Dan.

