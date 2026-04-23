Miniștrii PSD au părăsit Guvernul. Cine îi înlocuiește pe demisionari.

Premierul Ilie Bolojan anunță că va prelua portofoliul Energiei, într-un moment în care costurile și funcționarea sistemului energetic sunt considerate probleme majore pentru România.

Ilie Bolojan a declarat că va prelua conducerea Ministerului Energiei. Acesta a vorbit despre importanța strategică a acestui domeniu pentru economia României și pentru populație. Sectorul energetic este văzut ca una dintre cele mai sensibile zone, atât din perspectiva costurilor, cât și a organizării și coordonării instituționale.

„Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante, iar aspectele care țin de energie nu țin doar de acest minister, țin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, țin de ANR, care este o autoritate independentă și cu care trebuie să relaționăm și în felul acesta, cred că pot să fac ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze pentru creșterea producției, pentru deparazitarea rețelelor și pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină”, a declarat Bolojan.

Mai mult, premierul a anunțat joi cine îi va înlocui pe miniștrii PSD care au demisionat.

Astfel, Ministerul Muncii va fi preluat de Dragoș Pîslaru. La Ministerul Sănătății va fi numit Cseke Attila, iar la Agricultură Tanczos Barna. Portofoliul Justiției va fi preluat de Cătălin Predoiu, iar cel al Transporturilor de Radu Miruță. Propunerile vor fi trimise către președintele României, Nicușor Dan.