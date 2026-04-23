Criză ecologică în Grecia: deșeuri din ferme abandonate ajung în mare.

Un nou incident de poluare readuce în atenție o problemă persistentă în Grecia: resturile provenite din ferme piscicole abandonate continuă să ajungă în mare, afectând mediul și siguranța navigației.

La finalul lunii februarie, un obiect masiv din plastic, de culoare neagră, a fost observat în Marea Ionică, în apropiere de Ithaca. Deși inițial a stârnit confuzie în rândul localnicilor, pescarii și profesioniștii din domeniul maritim au recunoscut rapid despre ce este vorba: o componentă a unei ferme piscicole abandonate. Structura, asemănătoare unui inel de mari dimensiuni, reprezenta un risc serios pentru navele care tranzitau zona, în special pe timpul nopții, mai scrie Euronews.

„Mulți vase trec prin acea zonă, iar obiectul era periculos nu doar pentru siguranța navelor, ci și pentru oameni”, a explicat Veronica Mikos, reprezentanta organizației de conservare marină Healthy Seas. Echipajul unei nave a alertat imediat paza de coastă, care a intervenit și a remorcat obiectul până la țărm, unde a fost scos din apă cu ajutorul unui vehicul.

Primarul insulei, Dionysis Stanitsas, a confirmat că situații de acest tip sunt frecvente. „Am reușit să eliminăm fermele piscicole abandonate de pe insulă în urmă cu câțiva ani, dar fragmente din acestea au ajuns în mare și continuă să creeze probleme”, a declarat acesta. Edilul a subliniat că autoritățile locale nu dispun de resursele necesare pentru a gestiona astfel de intervenții costisitoare. Din acest motiv sprijinul organizațiilor de mediu este esențial.

Potrivit organizației Healthy Seas, structura descoperită nu aparținea fermelor piscicole de pe Ithaca. Ea provenea dintr-o instalație situată pe coasta regiunii Aetolia-Acarnania, în vestul Greciei. După desprindere, proprietarul nu ar fi luat nicio măsură și nu ar fi informat autoritățile. Obiectul a plutit timp de aproximativ două luni înainte de a ajunge în apropierea insulei. „Sistemul trebuie să se schimbe. Există legi, dar nu sunt aplicate corespunzător. Proprietarii ar trebui să se asigure că echipamentele sunt îndepărtate și curățate. Dacă nu, autoritățile ar trebui să intervină”, a declarat Mikos.

Problema nu este una nouă. În ultimii ani, scafandri voluntari au intervenit în repetate rânduri pentru a îndepărta tone de plase, cuști metalice și alte deșeuri rămase după închiderea fermelor piscicole. Aceste materiale, cunoscute drept „plase fantomă”, continuă să polueze mediul marin și să reprezinte un pericol pentru fauna locală, devenind capcane pentru pești și alte viețuitoare. De asemenea, clădirile abandonate ale fostelor ferme continuă să se degradeze, iar fragmente din acestea – lemn, plastic sau polistiren – ajung periodic în apă.

Deși autoritățile locale au informat instituțiile regionale și Ministerul Mediului, intervențiile întârzie. Potrivit informațiilor disponibile, unele instituții invocă faptul că siturile respective sunt proprietăți private, ceea ce limitează posibilitatea de intervenție directă. Organizațiile de mediu avertizează că fenomenul nu este izolat. „Am realizat că nu este un caz singular. Există ferme piscicole abandonate peste tot în Grecia”, a spus Veronica Mikos.

(sursa: Mediafax)