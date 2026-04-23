Un elev din Timișoara, ales în echipa europeană pentru concursul internațional de proiectare aerospațială.

Un elev din Timișoara va participa la finala internațională a concursului de proiectare aerospațială International Space Settlement Design Competition (ISSDC), după ce a trecut cu brio peste mai multe etape preliminare necesare calificării la această competiție.

Este vorba despre Darius Mihoc, din clasa a XI-a MI1, de la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, care va reprezenta România și Europa la etapa mondială ce va avea loc în Florida, în perioada 29 iulie – 2 august.

Tânărul a fost ales din peste 1.000 de alți participanți din Europa, calificându-se în lotul european restrâns de 20 de elevi de pe bătrânul continent.

În etapa finală, echipele competitoare vor avea de realizat o simulare de proiectare a unei stații aerospațiale, pe parcursul a 72 de ore de efort continuu.

Pentru această competiție, sunt necesare cunoștințe multidisciplinare din domenii precum inginerie, chimie, matematică, fizică, dar și artă.

La etapa europeană, echipa din care a făcut parte Darius a primit ca temă proiectarea unei stații pe planeta Marte pentru 10.000 de persoane.

În cadrul echipei, el se va ocupa de partea de structură a navei, acest lucru implicând mai multe elemente de analiză, precum calcule pentru lansare și volum, cunoștințe pe care le-a aprofundat în cadrul cluburilor de astrofizică și robotică al căror membru este.

La finalul competiției, Darius a fost invitat să facă o vizită la NASA Kennedy Space Center, locul de unde s-a lansat recent misiunea Artemis II.

Experiența acestui concurs îl va ajuta nu doar să își însușească mai multe cunoștințe, ci și să aducă în România parte din expertiza în domeniul aerospațial a specialiștilor cu care va intra în contact.

Însă costurile pentru participarea la competiția mondială din Florida, cu tot ceea ce implică acest lucru, nu sunt deloc mici. Dincolo de aportul personal, Darius va avea nevoie de susținere financiară.