Un elev de la Colegiul Național Bănățean a câștigat premiul I la Olimpiada Națională de Biologie

Gabriel Someșan, elev al Colegiului Național Bănățean din Timișoara a câștigat premiul I la Olimpiada Națională de Biologie, calificându-se, astfel, în lotul lărgit al României.

 

Într-o postare a unității de învățământ, se precizează faptul că tânărul urmează să participe la un stagiu intensiv de pregătire de două săptămâni, organizat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul căruia vor fi selectați cei patru reprezentanți ai României pentru Olimpiada Internațională de Biologie.

Gabriel este în clasa a XI-a, profesorul său coordonator în pregătirea pentru olimpiadă fiind Adriana Boldur.

