Prognoza pentru luna mai: Primăvară nu doar în calendar, ci și în termometre.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Vremea va fi normală pentru sfârșit de aprilie – început de mai, doar în prima săptămână din interval urmând să fie temperaturi mai scăzute decât cele normale.

25 aprilie – 4 mai

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă.

4 – 11 mai

Temperatura aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această săptămână.

11 – 18 mai

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

18 – 25 mai

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de normele climatologice ale acestei perioade, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile estice și sudice, ușor deficitar în cele vestice și apropiat de normalul intervalului în restul teritoriului.

(sursa: Mediafax)

CITEȘTE ȘI: Un elev de la Colegiul Național Bănățean a câștigat premiul I la Olimpiada Națională de Biologie