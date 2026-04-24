Cele mai scumpe bilete la Cupa Mondială se vând cu 2,3 milioane de euro.

Cele mai scumpe la meciurile din Cupa Mondială sunt cele pentru meciul de Finală, care se vând pe site-ul de „resale” gestionat de FIFA cu aproape 2,3 milioane de euro.

Totuși, biletele sunt ceva mai ieftine pe site-ul de vânzare directă al FIFA, unde cel mai ieftin bilet care se găsește este cel pentru înfruntarea dintre bosniaci și canadieni.

Jurnaliștii Associated Press fac o analiză detaliată a prețurilor biletelor la Cupa Mondială.

Acestea sunt într-un un număr de 4 și se vând la prețul de 2.299.998,85 de dolari, la meciul care se va disputa în 19 iulie, la Stadionul „MetLife” din New Jersey.

Cele patru bilete sunt situate în spatele uneia dintre porți, în tribuna inferioară, în sectorul 124, rândul 45, locurile 33-36.

Totuși, FIFA nu controlează prețurile cerute pe piața de revânzare sau schimb, însă percepe o taxă de achiziție de 15% de la cumpărătorul fiecărui bilet, dar și o taxă de revânzare de 15% de la vânzător.

Un loc pe culoar, numărul 33, din blocul 146, rândul 32, din tribuna inferioară, listat ca standard cu acces facil, a fost scos la vânzare la 207.000 de dolari, în timp ce un loc din categoria a doua, din ultimul rând al tribunei superioare, a fost scos la vânzare la 138.000 de dolari pentru blocul 310, rândul 26, locul 23. La câțiva metri distanță, scaunul 21 are un preț cerut de 23.000 de dolari, afirmă sursa citată.

Cele mai ieftine bilete pentru finala listate, joi, pe Marketplace au fost de 10.923,85 dolari pentru patru locuri, la patru rânduri distanță de vârful tribunei superioare, în spatele unei porți, în blocul 323, rândul 23, locurile 13-16.

FIFA nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii venită din partea jurnaliștilor AP.

FIFA a pus în vânzare, miercuri, noi loturi de bilete pe site-ul său oficial de vânzare a biletelor. Biletele disponibile pentru finală costă 10.990 de dolari.

Biletele erau disponibile la FIFA la prețul de 11.130 de dolari pentru semifinala din 14 iulie de la Arlington, Texas, și la 9.660 de dolari și 4.360 de dolari pentru semifinala din 15 iulie de la Atlanta.

Prețurile pentru meciul de deschidere al SUA împotriva Paraguayului, din 12 iunie, de la Inglewood, California, erau de 4.105 dolari, 2.735 dolari, 2.330 dolari și 1.940 dolari, în timp ce locurile pentru al doilea meci al americanilor împotriva Australiei, din 19 iunie, de la Seattle, costă 2.715 dolari.

Biletele pentru ultimul meci al fazei grupelor al SUA împotriva Turciei, pe 25 iunie la Inglewood, costă 2.970 de dolari și 1.345 de dolari.

Pentru meciul de deschidere al Canadei împotriva Bosniei și Herțegovinei, pe 12 iunie la Toronto, cele mai scumpe bilete biletele disponibile costau 3.360 de dolari, 2.240 de dolari. Cele mai ieftine bilete pentru același meci costau 1.645 de dolari și 980 de dolari.

Separat față de analiza Associated Press, obervăm că printre cele mai ieftine bilete ale meciurilor din cadrul Cupei Mondiale se află cele de la acest meci.

Reamintim că, la jumătatea lunii noiembrie, la meciul Bosnia – România, elevii regretatului Mircea Lucescu au fost învinși cu 3-1, iar țara noastră a pierdut meciul decisiv din preliminariile pentru Mondialul din acest an.

Ca informație generală, pe site-ul direct de vânzare a biletelor, FIFA stabilește prețul acestora în funcție de cerere și disponibilitate, importanța meciului și faza competiției, atractivitatea meciului, locația stadionului dar și prestigiul orașului, precum și categoriile de bilete.

Astfel, un bilet va fi mai scump, de exemplu, dacă echipa este una atractivă sau dacă se joacă pe un stadion dintr-o metropolă, precum New York, New Jersey, Los Angeles, Miami sau Mexico City. Motivul constă în cererea turistică mare, dar și a costurilor de operare mai ridicate.

În ceea ce privește atractivitatea echipelor care joacă, acest criteriu poate influența și el prețul biletului, nu doar faza competiției, acest aspect fiind criticat de suporteri.

Biletele de Categoria 1 sunt cele mai scumpe, fiind situate pe marginea terenului, în timp ce biletele din Categoria 4 sunt destinate, de obicei, rezidenților țării gazdă, fiind cea mai accesibilă.

Deși multe dintre prețuri sunt ridicate, FIFA a introdus și bilete de 60 de dolari pentru pentru echipele calificate, care sunt disponibile la toate cele 104 meciuri, inclusiv cel de finală.

(sursa: Mediafax)