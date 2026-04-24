„Premiul Herder în amintiri și în istorie”, eveniment cultural organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, cu Ana Blandiana și Emil Hurezeanu.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) vă invită la un nou eveniment cultural dedicat dialogului despre memorie, istorie și identitate, care se va desfășura vineri, 24 aprilie 2026, începând de la ora 18, în Aula Magna UVT (V. Pârvan 4).

În dialog sunt invitați doi intelectuali de marcă ai societății românești, Ana Blandiana și Emil Hurezeanu, ambii fiind și membri ai comunității academice din UVT, ca laureați ai titlului de Doctor Honoris Causa.

Tema dialogului propus de UVT se va transforma, cu siguranță, într-o conversație care promite reflecție și perspective relevante asupra trecutului și prezentului. Ana Blandiana, poetă și eseistă de referință, voce importantă a libertății civice din România, și Emil Hurezeanu, jurnalist, diplomat și fost ministru de externe, vor aduce în prim-plan o temă cuprinzătoare, „Premiul Herder în amintiri și în istorie”, într-un dialog despre cultură, memorie și Europa.

Premiul Herder, acordat între 1963 și 2006 de Fundația Alfred Toepfer, a recompensat personalități marcante ale culturilor din Europa Centrală și de Est, contribuind la recunoașterea valorilor culturale dincolo de granițe și contexte politice.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea, a declarat: „Ana Blandiana și Emil Hurezeanu vin în mijlocul comunității timișorene, la UVT, pentru a dialoga despre Premiul Herder în amintiri și în istorie. De fiecare dată când Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara găzduiește personalități remarcabile, așa cum va fi și în întâlnirea din 24 aprilie, apare o nouă oportunitate de a ne simți mai buni și mai bogați spiritual, alături de invitați. Așteptăm publicul timișorean la această conferință, un eveniment ce va rămâne, cu siguranță, memorabil și irepetabil.”

Accesul se face pe bază de înscriere prin formularul disponibil la acest link: https://forms.gle/pyfDoT4761r2i9Th7