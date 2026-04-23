„Povești din Vecini”, în 25 și 26 aprilie, în Parcul Steaua și Scuarul Macilor.

Proiectul „Povești din Vecini”, lansat în anul 2023, sub egida Capitalei Europene a Culturii, a devenit deja o tradiție, prin care arta și sportul revitalizează spațiile publice ale Timișoarei.

După succesul edițiilor desfășurate în Freidorf, Blașcovici, Bucovina, Mehala sau Zona Soarelui, Plopi etc., evenimentul revine în weekendul 25-26 aprilie, cu o serie de activități pentru comunitățile din Parcul Steaua și Scuarul Macilor.

Două zile, două cartiere de descoperit

Sâmbătă, 25 aprilie, evenimentul ajunge pentru prima dată în Parcul Steaua, unde participanții sunt invitați într-o călătorie fascinantă printre stele și planete.

Întreaga zi este construită în jurul tematicii cosmosului și aduce în prim-plan misterele universului, prin vizite la Planetariul UVT, experimente de magnetism, ateliere creative de confecționare și pictură pe steluțe, dar și spectacole de teatru, muzică live sau dans.

Duminică, 26 aprilie, atmosfera se mută în Scuarul Macilor, unde natura și florile devin tema centrală a zilei.

Într-un decor dedicat primăverii, cei mici și cei mari vor putea participa la ateliere inspirate din lumea vegetală, activități de storytelling, pictură pe flori din ipsos, dans, muzică și demonstrații interactive.

Spectacole pentru mici și mari

„Povești din Vecini” aduce cultura mai aproape de oameni, transformând comunitățile locale în prilejuri de descoperire, dialog și bucurie.

Din programul evenimentelor fac parte și minunate spectacole pentru copii, precum „Copacul care cântă”. Inspirat din nuvela franceză omonimă și pus în scenă de regizoarea Mirela Puia, acesta este o reflecție poetică despre natură și despre cum un ciot uscat poate ajunge să cânte.

În distribuție, actorii: Mirela Puia, Adrian Jivan, Mișcu Traian, elevii Luca Puia și Daria Chiș

Muzica: Cvartetul „Cantabile”

Descoperă Planetariul, dacă vii sâmbătă în Parcul Steaua, la „Povești din vecini”

O călătorie printre stele și planete, perfectă pentru cei curioși să descopere tainele cosmosului la Planetariul de la Facultatea de Fizică a Universității de Vest, primul din România, înființat în 1964.

Activitatea este destinată DOAR copiilor participanți la „Povești din vecini”, în Parcul Steaua, care vor fi însoțiți OBLIGATORIU de un părinte.

Participarea se face DOAR pe bază de înscriere, prin completarea formularului de pe linkul https://forms.gle/RU1tZnFHAkCecRhFA până sâmbătă, 25 aprilie, ora 10:00, în limita celor 35 de locuri disponibile, în fiecare dintre cele două vizite programate.

Transportul din Parcul Steaua către Planetariu și retur este gratuit și organizat astfel:

Plecare din Parcul Steaua (scenă): 10:30 și 11:30

Întoarcere de la Planetariu, în Parcul Steaua: 11:30 și 12:30

Parteneri: Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest din Timișoara, Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”

Programul detaliat al celor două evenimente este următorul:

SÂMBĂTĂ, 25 APRILIE, PARCUL STEAUA

SCENĂ

11:00 Trăistuța cu povești, Teatrul Magic Oz

12:00 Zumba

15:00 Clasă de streetdance, cu Matte

16:00 Copacul care cântă, spectacol de teatru

17:30 Show de magie

18:00 Muzică sud-americană tradițională, Kleber Salazar

19:00 Trupa Racz y Gore

20:00 Trupa Momento

ATELIERE

11:00-13:00 Scrisori către prieteni, cu Livia Mateiaș, artist vizual

12:00-15:00 Roata olarului

12:00-15:00 Atelier de mânuit păpuși, cu actrița Maria Gornic

12:00-15:00 Confecționare și pictură pe steluțe

12:00-15:00 Confecționare decorațiuni din sârmă plușată

13:00-15:00 Atelier de percuție, cu Sorina Savii

IARBĂ VERDE

11:00-15:00 Activități sportive, Asociația „Campioni pentru Viitor”

17:00-20:00 Școala de Circ

18:00-19:00 Experimente: magnetismul cosmic, Asociația „Salvați Copilăria”

10:30 și 11:30 Plecare cu autocarul spre Planetariul UVT

DUMINICĂ, 26 APRILIE, SCUARUL MACILOR

SCENĂ

11:00 Căsuța prietenilor, Teatrul Magic Oz

12:00 Copacul care cântă, spectacol pentru copii

15:00 Clasă de streetdance, cu Matte

16:00 Câinii: disciplină, obstacole, căutare și salvare, Rescue TM

16:30 Show de magie

17:00 Zumba

18:00 Muzică sud-americană tradițională, Kleber Salazar

19:00 Fabricio Percussion & DJ Rebeles

20:00 DJ Zoleevee

ATELIERE

13:00-15:00 Semințele vieții, atelier despre cum se nasc plantele, A.M. Racz

13:00-16:00 Roata olarului

13:00-16:00 Confecționare decorațiuni din sârmă plușată

13:00-16:00 Pictură pe flori din ipsos

14:00-14:45 Atelier interactiv de storytelling, EduStory

15:00-18:00 Atelier de mânuit păpuși, cu actrița Maria Gornic

IARBĂ VERDE

11:00-15:00 Activități sportive, Asociația „Campioni pentru Viitor”

17:00-20:00 Școala de Circ

18:00-19:00 Experimente: electricitatea din lumea vie, Asociația „Salvați Copilăria”