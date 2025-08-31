SCM USV Timișoara și CSM Știința Baia Mare se vor confrunta în finala Ligii de Rugby!

Echipele SCM USV Timi șoara și CSM Știința Baia Mare se vor confrunta în finala Ligii de Rugby – edi ția 2025, într -o reeditare a ultimului act din sezonul precedent al competi ției, atunci impun ându -se b ănățenii, care au devenit campionii Rom âniei.

Sâmbătă, în semifinale, pe arena „Gheorghe Rășcanu” din cartierul Ronaț, gazdele au câștigat la limită, scor 23-22 (13-10), în fața celor de la CSA Steaua București. Începutul de meci a fost echilibrat, cu ambele formații încercând să-și facă culoar spre terenul de țintă advers.

În minutul 6, după câteva momente de presiune în „22”-ul timișorean, Steaua a deschis scorul dintr-o lovitură de pedeapsă transformată de Jilăveanu: 0-3. Bănățenii au adunat minute bune de pressing, însă fără a concretiza pe tabelă, plătind tribut numeroaselor greșeli individuale făcute de jucători în apropierea terenului advers de țintă.

În minutul 19, după o tușă bătută de Butnariu, balonul a ajuns la Kemal Altinok, care a sprintat spre terenul de țintă, eseul fiind anulat pentru că acesta s-a alăturat marginii înainte ca balonul să fie pus în joc. Tot bănățenii sunt cei care au legat atac după atac, reușind să egaleze în minutul 30, prin Plai, care a transformat o lovitură de pedeapsă: 3-3

Ultimele zece minute ale primei părți au fost cele mai disputate, aducând primele eseuri ale întâlnirii. Mai întâi, oaspeții au punctat prin Abashidze, încercare transformată de Jilăveanu: 3-10. La reluarea jocului, Shennan a punctat după o actiune rapidă: 8-10. Mai mult, SCM USV Timișoara a intrat cu avantaj la pauză după ce Plai a înscris o nouă încercare în urma unei acțiuni purtate pe treisferturi: 13-10.

Steaua a revenit în forță de la vestiare și a reușit să marcheze un eseu imediat după reluarea jocului, în urma unei acțiuni frumoase a centrului Divan Enslin, preluând din nou conducerea: 13-15. În minutul 54, bănățenii au răsturnat scorul, după ce Plai a transformat o penalitate: 16-15. Avantajul a fost de scurtă durată pentru că fundașul Lasha Lomidze i-a adus din nou în avantaj pe „militari”, după un eseu la centru transformat de Jilăveanu: 16-22.

La fel ca în prima parte, finalul de repriză a fost unul extrem de disputat, cu Tudor Boldor culcând eseul în terenul de țintă, pentru a-și transforma propria încercare și a duce scorul la 23-22. În minutul 75, SCM USV Timișoara a rămas în 14 jucători după eliminarea lui Chobuwe Ngoni pentru un placaj la nivelul capului. Steaua a atacat pe final, forțând marcarea punctelor ce i-ar fi adus victoria, și a primit o lovitură de penalizare pe care a decis să o joace în tușă. Gazdele au recuperat balonul pe repunerea adversă: 23-22, scor final.

Jucătorul meciului a fost desemnat Kemal Altinok, de la învingători.

În cealaltă semifinală de sâmbătă, CSM Știința Baia Mare a câștigat în deplasare, cu 28-27 (15-17), pe terenul echipei CS Dinamo București.

Finala va avea loc duminică, de la ora 16, iar meciul pentru bronz este programat sâmbătă, tot de la ora 16. Ambele partide vor avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf” din capitală. Biletele sunt disponibile pe site-ul bilete.ro.