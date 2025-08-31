Scris de mână, pe foaie, fără autocorect. Primăria Timișoara organizează „Marea Dictare”, în Piața Libertății

Iubitorii de cuvinte sunt invitați să î și testeze cunoștințele de limba rom ân ă la „Marea Dictare” – un concurs inedit, organizat de Prim ăria Municipiului Timișoara și Casa de Cultură, care va avea loc s âmb ătă, 21 septembrie, în Pia ța Libertății.

Evenimentul marchează într-un mod special Ziua Limbii Române (31 august) și își propune să readucă în prim-plan frumusețea limbii române scrise corect, într-o epocă dominată de tastaturi și ecrane.

„Este un proiect prin care Timișoara celebrează limba română și pe toți cei care înțeleg că regulile gramaticale nu sunt un moft. Îi invităm pe cei care iubesc limba română să redescopere bucuria scrisului de mână și respectul pentru cuvântul rostit și scris corect”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Inspirat de celebrul proiect parizian „La Grande Dictée des Champs Élysées”, al scriitorului și criticului literar Bernard Pivot, evenimentul din Timișoara aduce în România un format cultural de succes.

La Timișoara, participanții – copii, tineri, părinți și bunici – vor scrie sub dictarea unor invitați de onoare: actorii Medeea Marinescu, Bogdan Spiridon și Matei Chioariu. Organizatorii vor asigura foi și instrumente de scris pentru toți concurenții.

Înscrierile se desfășoară în perioada 5–16 septembrie pe site-ul: https://www.casadeculturatm.ro/eveniment/marea-dictare-urbana/, unde este disponibil și regulamentul concursului.

Organizatorii au pregătit premii atractive:

● Premiul I – 3000 lei

● Premiul II – 2000 lei

● Premiul III – 1000 lei