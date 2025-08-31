Treceţi des pe lângă această clădire din centrul Timișoarei, dar știţi ce s-a întâmplat aici în anul 1888?

Treceţi des pe l âng ă această clădire din centru, dar știţi că aici s-a născut primul muzeu din Timișoara? Reprezentanţii Muzeului Naţional al Banatului au ales să împ ărtăşească povestea unuia dintre cele mai frumoase imobile din oraş .

„Fațada pare sobră, cu alură de manual de arhitectură. Trei ferestre arcuite, două coloane, o o cornișă care pare să fi ieșit din compasul unui profesor de geometrie, și, între ele, o statuie de bronz care privește peste timp. E zeița Minerva, doamna cu sulița și scutul, care și-a găsit domiciliu stabil în inima urbei, deasupra unei clădiri cu două biografii.

Clădirea este cunoscută drept Casa Ormós sau Palatul Muzeal, primul sediu al Muzeului Banatului.

La 29 august 1888, Palatul Muzeal a fost inaugurat ca primul muzeu al orașului. Încăperile lui au adunat primele colecții de artă și arheologie, tablouri italiene și flamande, sculpturi, monede romane, gravuri și obiecte istorice. O sală prea mică pentru entuziasmul Timișoarei de atunci, dar suficientă pentru a însemna un început.

Doar că zidurile, ca și oamenii, își schimbă rostul. În 1941, clădirea devine bibliotecă. Iar din 1953, adăpostește Biblioteca Academiei Române, Filiala Timișoara. Minerva rămâne pe frontispiciu, ca să amintească trecătorilor că aici, între coperte și exponate, se întâlnește aceeași căutare: a cunoașterii.

Astăzi treci pe lângă ea poate grăbit, între două treburi. Dar dacă ridici privirea, vezi începutul muzeului timișorean și o zeiță care pare să spună: <<E loc pentru toți: și pentru istorie, și pentru carte>>,” au transmis reprezentanţii MNaB.

Obiectivul istoric a fost restaurat de compania timișoreană Constructim SA, o societate cu tradiție în renovarea si restaurarea mai multor clădiri istorice din zona centrală, dar și din cartierele istorice ale Timișoarei.