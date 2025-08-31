De la petrecere, direct în arest.

De la petrecere, direct î n arest.

Polițiștii orașului Recaș au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi bărbați, de 28 și 31 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

În data de 29 august a.c., un bărbat de 28 de ani ar fi agresat fizic, pe strada Principală din satul Stanciova, un bărbat de 35 de ani, după ce anterior ar fi participat împreună la o petrecere.

În urma zgomotului provocat, aflându-se în vecinătatea conflictului, la incident a intervenit și un alt bărbat, de 31 de ani, care l-ar fi agresat fizic pe bărbatul de 28 de ani.

În baza probatoriului administrat, cei doi bărbați, de 28 și 31 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Ulterior, magistrații au dispus arestarea preventivă a bărbatului de 28 de ani pentru 30 de zile, a transmis IPJ Timiș.