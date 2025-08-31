De la petrecere, direct în arest

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
De la petrecere, direct în arest

De la petrecere, direct în arest.

Polițiștii orașului Recaș au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi bărbați, de 28 și 31 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

În data de 29 august a.c., un bărbat de 28 de ani ar fi agresat fizic, pe strada Principală din satul Stanciova, un bărbat de 35 de ani, după ce anterior ar fi participat împreună la o petrecere.

În urma zgomotului provocat, aflându-se în vecinătatea conflictului, la incident a intervenit și un alt bărbat, de 31 de ani, care l-ar fi agresat fizic pe bărbatul de 28 de ani.

În baza probatoriului administrat, cei doi bărbați, de 28 și 31 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Ulterior, magistrații au dispus arestarea preventivă a bărbatului de 28 de ani pentru 30 de zile, a transmis IPJ Timiș.

CITEȘTE ȘI: Treceţi des pe lângă această clădire din centrul Timișoarei, dar știţi ce s-a întâmplat aici în anul 1888?

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *