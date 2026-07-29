Doliu într-o comună periurbană a Timișoarei, un fost edil a plecat la cele veșnice

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Doliu într-o comună periurbană a Timișoarei, un fost edil a plecat la cele veșnice

Doliu într-o comună periurbană a Timișoarei, un fost edil a plecat la cele veșnice.

Gavril Roșianu, fostul edil a comunei Giarmata – a condus localitatea timp de trei mandate, a trecut în Veșnicie.

Anunțul a fost făcut de actualul edil, Claudiu Mihălceanu, într-o postare pe Facebook: „Cu profund regret am aflat despre trecerea în cele veșnice a domnului Gavril Roșianu, fost primar al comunei Giarmata timp de trei mandate (12 ani). În numele Primăriei și al comunității noastre, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

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