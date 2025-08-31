Trei accidente în doar două ore…

Trei accidente grave în doar două ore...

Trei accidente rutiere au avut loc, în doar două ore, pe raza județului Hunedoara.

Primul dintre acestea a fost semnalat în localitatea Brad, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un parapet. Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit pompierii brădeni cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. La fața locului, conducătorul autoturismului a fost evaluat medical de către paramedici și nu a necesitat transport la spital.

Al doilea accident a fost înregistrat pe Defileul Jiului, unde un autocamion și un autoturism s-au tamponat. La acest eveniment, s-au mobilizat pompierii Detașamentului Petroșani cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. Din fericire, nici în acest caz nu au existat persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Al treilea accident s-a produs pe autostrada A1, sens de mers Arad – Sebeș, km. 394. Pentru această misiune au fost alocate o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul Secției Ilia.

Pompierii ajunși la locul intervenției au constatat faptul că, în accident au fost implicate două autoturisme, unul dintre acestea fiind găsit răsturnat. După evaluarea medicală a celor trei persoane aflate în autovehicule, o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost transportată la UPU Deva pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.  Pe parcursul intervenției, circulația rutieră s-a desfășurat pe o singură bandă.

În toate cele trei situații, pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a izbucnirii incendiilor în astfel de cazuri.

Sursa foto: ISU Hunedoara

