Cargo, Azur, Delia, Keba Band și The URS cântă nu departe de Timișoara

Localitatea timi șeană Giarmata, din aria metropolitană a Timișoarei, va sărbători, în perioada 6-9 septembrie, Zilele Comunei.

Prilejuită de tradiționala rugă a parohiei ortodoxe locale și găzduită, în cea mai mare parte, pe platoul de lângă sala de sport, zilnic, între orele 10 și 24, suita de manifestări va debuta sâmbătă, când este programat să se desfășoare cunoscutul artist The URS.

Duminică, principala atracție va fi evoluția solistei Mela Ianosevici și a formației Keba Band, luni va fi rândul trupei Azur (foto), iar marți, principalii invitați vor fi solista Delia și membrii trupei Cargo.

Dacă serile vor fi rezervate concertelor, în cursul zilei, participanții vor avea ocazia, ca și la edițiile anterioare, să se bucure de atmosfera de sărbătoare în zona standurilor comerciale, a atelierelor de animație și a locurilor de joacă special amenajate pentru copii.