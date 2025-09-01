Sportivi cu suflet mare

Sportivi cu suflet mare. Iguana Fight Team Timișoara a organizat duminică un concurs de dat cu pumnul – „Stryke for Dystonia” – menit să ajute la strângerea de fonduri pentru renovarea sediului Asociației Pacienților cu Distonie Neuromusculară „Children’s Joy”.

Taxa de participare a fost donată în acest scop, iar premiile au fost oferite de Knockout Store Timișoara. Concursul s-a desfașurat în grădina pensiunii Andronic și a fost inclus în bazarul caritabil ce s-a desfășurat pe parcursul întregii zile.

Cele mai puternice lovituri le-au aparținut lui Sașa Marcov (luptător profesionist de kickboxing și MMA), Marian Dudu (campion național iska kickboxing junior) și Andrei Gongianu. Au participat și trei sportivi de la secția din Comloșu Mare, antrenați de Daniel Micu.

La eveniment s-au mai aflat Dragan Boț, unul dintre luptătorii de nivel înalt de la Iguana Fight Timișoara, care a început pregatirea pentru Art of Contact 4, gala ce va avea loc în luna decembrie, și colegul său Flavius Petrescu, aflat la rândul său în pregătire pentru un meci important de MMA, la nivelul pro, programat pe 20 octombrie la București!

„Sunt bucuros că pot implica echipa în acțiuni caritabile, iar la ediția a doua doresc să implic și alte cluburi de profil din Timișoara și restul țării, totul fiind în scop caritabil”, a declarat Marius Crainic, care ocupă funcțiile de antrenor și președinte la Iguana Fight Team Timișoara.

Cei care vor să ajute la strângerea de fonduri pentru renovarea sediului „Children’s Joy” o pot face direcționând bani direct în contul asociației: RO35RNCB0191015664580001 (titular: „Asociația Children’s Joy”, CIF: 16380577). De asemenea, sunt binevenite contribuții prin oferirea de materiale de construcție sau de manoperă pentru reabilitarea centrului menționat.

