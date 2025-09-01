O nouă întâlnire cu pictorul Pavel Torony, la Timişoara

Marţi, 2 septembrie, la ora 18, la Centru Multifuncţional Bastion, Corp C, sub genericul Peisaj, Pavel Torony – singurul artist vizual din Timişoara, cel puțin deocamdată, care iese cu şevaletul în stradă – vă dă o nouă întâlnire.

Despre artist, este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, și lucrările expuse vor vorbi Robert Şerban şi Ovidiu Justinianu.

Expoziţia rămâne deschisă până în data de 14 septembrie. În această perioadă, în intervalul orar 11-13; 16-19, vă puteți întâlni cu pictorul și tablourile sale.