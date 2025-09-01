O nouă întâlnire cu pictorul Pavel Torony, la Timişoara

Cultură/Educaţie
Publicat în de Dumitru Oprişor
Fără comentarii
O nouă întâlnire cu pictorul Pavel Torony, la Timişoara

Marţi, 2 septembrie, la ora 18, la Centru Multifuncţional Bastion, Corp C, sub genericul Peisaj, Pavel Torony – singurul artist vizual din Timişoara, cel puțin deocamdată, care iese cu şevaletul în stradă – vă dă o nouă întâlnire.

Despre artist, este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, și lucrările expuse vor vorbi Robert Şerban şi Ovidiu Justinianu.

Expoziţia rămâne deschisă până în data de 14 septembrie. În această perioadă, în intervalul orar 11-13; 16-19, vă puteți întâlni cu pictorul și tablourile sale.

CITEŞTE ŞI: Lista unităților de învățământ din Timiș comasate sau desființate în noul an școlar

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *