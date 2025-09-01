Lista unităților de învățământ din Timiș comasate sau desființate în noul an școlar

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în urma aplicării prevederilor cuprinse în Legea 141/2025 rețeaua școlară a fost reorganizată prin comasarea unor unități de învățământ și desființarea unor structuri arondate.

Unități de învățământ comasate:

1. Școala Gimnazială „Filaret Barbu” Lugoj – structură a Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj;

2. Școala Gimnazială Izvin – structură a Liceului Teoretic Recaș;

3. Grădinița cu program prelungit nr. 2 Timișoara – structură a Școlii Gimnaziale nr. 15 Timișoara;

4. Școala Gimnazială nr. 12 Timișoara (doar elevii) se comasează cu Scoala Gimnazială nr. 6 Timișoara;

5. Grădinița cu program prelungit CFR Timișoara (care aparținea de Școala Gimnazială nr. 12 Timișoara) – structură

la Grădinița cu program prelungit nr. 14 Timișoara;

6. Grădinița cu program prelungit nr. 26 Timișoara preia prin transfer preșcolarii și creșa de la Grădinița cu program prelungit nr. 27, care este structură la Școala Gimnazială nr. 24 Timisoara;

7. Scoala Gimnazială nr.1 Timișoara preia de la Liceul Teoretic „W. Shakespeare” Timișoara cinci clase primare (CP-IV), 4 clase gimnaziale (V-VIII) și două grupe de grădiniță.

Unități de învățământ desființate:

1. Școala Primară Opatița

2. Școala Primară Pustiniș

3. Școala Primară Iosifalău

4. Grădinița cu program normal Sârbova

5. Clasele gimnaziale de la Școala Gimnazială Hitiaș

6. Școala Gimnazială Ficătari

7. Școala Primară Drăgoiești

8. Grădinița cu program normal Lugojel

9. Grădinița cu program normal Partoș

10. Școala Primară Butin

În anul școlar 2025-2026, rețeaua școlară din Timiș este formată din 226 unități de învățământ cu personalitate juridică, cu patru mai puțin decât în anul școlar 2024-2025. Din cele 226 de unități, 193 sunt de stat și 33 sunt private.