Explozie teribilă la o fabrică. Victimă cu arsuri, adusă cu elicopterul SMURD la Timișoara

Luni dimineață a avut loc o explozie urmată de incendiu pe amplasamentul fabricii de PAL din municipiul Sebeș, județul Alba.

Din primele informații, au fost identificate patru victime conștiente, dintre care două persoane au suferit arsuri de gradul II/III și primesc îngrijiri medicale.

Unul dintre pacienții cu arsuri grave și ventilat mecanic va fi transportat cu elicopterul SMURD-DSU la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” din Timișoara.

O altă victimă ce prezintă un traumatism cranio-cerebral și arsuri a fost preluată de elicopterul SMURD și va fi dusă la Spitalul Județean de Urgență Mureș, urmând ca după stabilizare să fie transferată la Spitalul de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București.

Despre un potențial transfer al victimelor în străinătate, Raed Arafat, șeful DSU, a declarat la Digi24: „Numai și numai dacă medicii solicită acest lucru. Există o procedură foarte clară în acest sens. Transferul către altă țară se face când se face un raport de către trei medici care spun că bolnavul nu poate fi tratat în România și se solicită găsirea unui loc afară, lucru care nu e garantat. Uneori nu găsim locuri afară. Așa că numai dacă trebuie acest lucru se face și aici este în mâna medicilor care tratează pacientul”.

Despre situația de la fața locului, oficialul a susținut: „Nu mai este incendiu. A fost într-adevăr o explozie acolo. Încă este fum. Am vorbit cu inspectorul șef de acolo mai acum câteva minute. Situația este sub control. Totul este lichidat. Fac ultimele aspecte ale intervenției, adică verifica acolo și se asigură ca lucrurile să rămână sub control”.

Până la momentul publicării articolului nu au fost identificate alte victime cu arsuri grave.