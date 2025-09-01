Victorie fără drept de apel obţinută de alb-violete

După remiza înregistrată în runda inaugurală în propriul fief cu multipla campioană Universitatea Olimpia Cluj, scor 1-1, pentru nou-promovata FCSF Politehnica Timișoara a urmat o victorie fără drept de apel pe terenul echipei ACS Vasas Femina.

A fost 5-0 pentru fotbalistele alb-violete în meciul disputat duminică pe stadionul „Municipal” din Târgu Secuiesc. Bianca Ienovan a reușit „dubla”, celelalte goluri fiind marcate de Andreea Șepețan, Melisa Șodinca și Anda Jivan.

FCSF Politehnica Timișoara: Roșu – Șuba, Jivan, Apostol, Heisu, Șodinca, Noje, A.M. Bucșa, Rus (cpt), Șepețan, Ienovan. Rezerve: Ghișe, Levițchi, Ivăncescu, Vasilescu, Cioablă, Grecu-Băiaș, Medre. Antrenor: Orlando Ștefan.

Alte rezultate consemnate în etapa a doua din SuperLiga de fotbal feminin: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Unirea Alba Iulia 2-0, Universitatea Olimpia Cluj – Atletic Olimpia Gherla 1-1. Partida Farul Constanța – Gloria Bistrița va avea loc miercuri, cu începere de la ora 15.

În imagine, marcatoarele echipei timișorene în meciul de la Odorheiu Secuiesc

