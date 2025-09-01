Krepelka este campion cu două etape înaintea finalului, în Campionatul Național de Viteză în Coastă

Pauza de vară a luat sfârșit în Campionatul Național de Viteză în Coastă (CNVC). La mai bine de o lună de la precedenta etapă, a cincea, organizată în weekend-ul 26-27 iulie, Alexandru Krepelka și-a continuat duminică seria victoriilor la „Cupa Mediașului”.

Titratul pilot timișorean, multiplu campion al României în CNVC, s-a clasat pe primul loc atât la clasa 7A, cât și la grupa 7. În urma acestui rezultat, Krepelka și-a asigurat matematic câștigarea a două noi titluri de campion, cu două etape rămase până la încheierea sezonului 2025!

Maestru al sportului, distincție ce i-a fost oferită în 2022 pentru rezultatele deosebite obținute de-a lungul anilor în automobilismul românesc, el a cucerit acum pentru a zecea oară consecutiv laurii naționali.

Costin Popescu „Doc”, colegul său de la CS Krepelka Motorsport, a reușit la rândul său să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. La Mediaș, în runda a șasea a sezonului 2025, el a făcut-o la clasa 6A și la grupa 6. În urma acestor rezultate și a celor anterioare, Popescu este favorit la cucerirea titlului de campion național.

Clubul ACS Pro Timiș l-a avut în zi de grație pe Cosmin Petre, care a obținut cel mai bun timp la clasa 7B și a ocupat poziția a treia la grupa 7.

CITEŞTE ŞI: Sportivi cu suflet mare

„Mulțumim pentru susținere Consiliului Judeţean Timiş și partenerilor privați Lucian Perescu (Constructim), Mirko Peroni (Rossini), Dan Lazăr (Ducodan), Florin Diaconescu (OPR Asfalt), Daniel Giurgea (Proflex SRL), Custom Concept MDA (Aleman Denisa și Dobriceanu Adriana), Călin Otescu (OTE Group), Leonard Hantig (LC Electric Plus), Mihai Ciama (Expert Petroleum Stations), Cristian Rus (RED Credit IFN), Timburg – produse cosmetice, Proexib Instal, D Auto Xpert și Elmas Pagad (Dumitru Petrina)”, a declarat Alexandru Krepelka.