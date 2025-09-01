Colterm opreşte apa caldă pe 24 de străzi

Colterm a anunţat că marți, 2 septembrie 2025, între orele 08:00 și 14:00, furnizarea apei calde de consum va fi întreruptă la punctele termice 34, 43, 43A, 44, 46 și la Modul Aquatim, pentru lucrări necesare la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Coriolan Brediceanu, Balta Verde, Regiment 6 Artilerie Grea, Mircea cel Bătrân, Martir Petre Domasneanu, Deportații din Bărăgan, Martir Spiru Blănaru, Iancu Brezeanu, Macilor, Circumvalațiunii, Mendeleev, Pavel Rotariu, Dinu Lipatti, Acad. Sextil Pușcariu, Popa Laurențiu, Suceava, Zenit,

Cascadei, Cetății, Martir Remus Tășală, Ghe. Lazăr, J.S. Bach, Madrid, Salciei precum și la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara și Colegiul Tehnic Henri Coandă. Total branșamente afectate: 110.