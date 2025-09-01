Mașini în valoare de peste 215.000 de euro, căutate în Austria și Spania, confiscate de poliţiştii de frontieră timişeni

Două mașini în valoare de peste 215.000 de euro, căutate în Austria și Spania, au fost confiscate de poliţiştii de frontieră timişeni.

„Primul caz a fost înregistrat la Punctul de Trecere a Frontierei Foeni, unde s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de intrare în România un cetățean român, aflat la volanul unui autovehicul înmatriculat în Serbia. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, figurează în bazele de date ca fiind căutat de autoritățile din Austria, în vederea confiscării”, potrivit unui comunicat emis, luni, de Poliția de Frontieră.

Șoferul a declarat că a cumpărat vehiculul dintr-un parc auto din Austria, fără să știe că este urmărit internațional. Autoturismul a fost indisponibilizat, iar pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru tăinuire.

„Al doilea caz a avut loc în Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, unde un bărbat, cetățean român, s-a prezentat pentru efectuarea verificărilor de frontieră. Cu această ocazie, colegii noștri au constatat că autoturismul pe care îl conducea figura ca fiind căutat de autoritățile din Italia, în vederea confiscării”, potrivit comunicatului.

Și de această dată, autovehiculul, estimat la aproximativ 16.000 euro, a fost indisponibilizat, iar conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.