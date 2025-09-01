Licitaţie teren şi case de vacanţă

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, vă face cunoscut că în ziua de 29 luna 09 ora 15 anul 2025 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, AMFITEATRU, se vor vinde la licitaţie:

imobil reprezentând teren construibil în suprafaţă de 1179 mp, înscris în CF nr. 402789 Pişchia, situat în loc. Sălciua Nouă, nr.61, Jud. Timiş, cu următoarele construcţii: Casă de vacanţă tip P+M cu suprafaţa construită 118 mp cu nr. CAD: 402789-C1, Casă de vacanţă tip P cu suprafaţa construită 44 mp cu nr. CAD: 402789-C2, Saună tip P cu suprafaţa construită 35 mp cu nr. CAD: 402789-C3, Anexă-fără acte- Ciubăr cu suprafaţa construită 15 mp, proprietate a debitorului IDEOSOFT SRL, conform anunţului de vânzare nr. 3164-11/21.08.2025, preţ de pornire al licitaţiei I: 575500 lei* .

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -licitaţii-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250827125209_3164-11_15567.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .