Pe șantierul drumului de legătură DN 69 – A1 s-a așternut aproape 90% din stratul final

Pe șantierul drumului de legătură DN 69 – A1, la final de lună august, s-a așternut aproape 90% din stratul final, de uzură, iar montarea de parapet median de beton, care va despărți cele două sensuri de circulație, este aproape de 80%.

Echipele antreprenorului ARL Cluj continuă lucrările specifice la pasaje și la cele trei noduri rutiere de pe cei 10 km ai traseului.

Se execută rigolele, se profilează taluzul și se așterne stratul vegetal, se montează bordurile prefabricate și pavelele autoblocante la sensurile giratorii de la conexiunea cu DC 58 (spre Cerneteaz) și pe DN 69 Timișoara – Arad.

De asemenea, se realizează rețeaua de iluminat rutier, se montează stâlpii și lămpile de iluminat, potrivit DRDP Timișoara.

